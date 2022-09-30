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Авто30 сентября 2022 20:21

Движение на перекрестке Каменноостровского проспекта и набережной реки Карповки ограничат на две недели

Здесь будут менять асфальт
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Дорожный ремонт начинается с 1 октября в Петроградском районе.

Дорожный ремонт начинается с 1 октября в Петроградском районе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Тяжелые пробки ждут автомобилистов Петроградского района начиная с 1 октября. С этой даты стартует дородный ремонт на самой загруженной магистрали района - Каменноостровском проспекте. Две недели рабочие будут менять асфальт на перекрестке с набережной реки Карповки. Но и это еще не все.

- С 1 октября по 9 декабря начинаются работы по прокладке электрокабеля по Большой Монетной улице, Малой Монетной улице, Дивенской улице, улице Мира и улице Ленина, - информирует пресс-служба ГАТИ.

В результате с 1 по 25 октября закрывается проезд по Большой Монетной улице от улицы Котовского до Чапаева и по Малой Монетной улице от Большой Монетной до улицы Мира.

А проезд по Большой Монетной от Котовского до Малой Монетной в те же даты будет ограничен.

У водителей традиционно просят прощения а доставленные неудобства. Автомобилистам советуют внимательно следить за дородной обстановкой и заранее продумывать маршрут и время поездки.

Но проще всего будет на метро. Там пробок нет.