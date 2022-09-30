Части территориальной обороны сформируют в Петербурге

Из мобилизованных в Петербурге сформируют части территориальной обороны.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Призванные в армию в рамках частичной мобилизации петербуржцы могут попасть в части городской территориальной обороны. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель военкома Петербурга полковник Ильфат Абзалов.
- Часть призванных в рамках частичной мобилизации в Петербурге будет предназначена для выполнения задач территориальной обороны, - сообщил Абзалов.
Речь идет о категории военнообязанных граждан со вторым и третьим разрядом годности к службе, то есть в возрасте до 50 лет для рядового состава.
Чем именно будут заниматься части теробороны, заместитель военкома не уточнил. Также он не сказал, сколько именно человек мобилизуют в Петербурге, сославшись на военную тайну.
На данный момент повестки вручены восьми тысячам петербуржцев, а план по мобилизации выполнен на 30 процентов.
Тем же, кто имеет отсрочку по здоровью, но ранее не подтверждал это в военкомате, при получении повестки надо принести все необходимые документы с собой. Отдельной медкомиссии при мобилизации нет, только осмотр врача