Части территориальной обороны сформируют в Петербурге

Из мобилизованных в Петербурге сформируют части территориальной обороны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Призванные в армию в рамках частичной мобилизации петербуржцы могут попасть в части городской территориальной обороны. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель военкома Петербурга полковник Ильфат Абзалов.

- Часть призванных в рамках частичной мобилизации в Петербурге будет предназначена для выполнения задач территориальной обороны, - сообщил Абзалов.

Речь идет о категории военнообязанных граждан со вторым и третьим разрядом годности к службе, то есть в возрасте до 50 лет для рядового состава.

Чем именно будут заниматься части теробороны, заместитель военкома не уточнил. Также он не сказал, сколько именно человек мобилизуют в Петербурге, сославшись на военную тайну.

На данный момент повестки вручены восьми тысячам петербуржцев, а план по мобилизации выполнен на 30 процентов.

Тем же, кто имеет отсрочку по здоровью, но ранее не подтверждал это в военкомате, при получении повестки надо принести все необходимые документы с собой. Отдельной медкомиссии при мобилизации нет, только осмотр врача