Солнечная, но прохладная погода ждет Петербург в субботу, 1 октября

В Петербург пришла золотая осень. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ясная и сухая погода порадует жителей Петербурга в наступившие выходные. Если верить синоптикам, то и суббота и воскресенье обойдутся без дождей. Из-за облаков выглянет солнце, а температура хоть и будет не слишком высокой, но приемлемой.

- Санкт-Петербург: без осадков, но прохладно, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Благодарить за отсутствие дождей стоит антициклон, гребень которого накрывает Северную столицу.

Температура воздуха днем в субботу составит +11…+13 градусов, по Ленинградской области будет от +9 до +14. Ветер юго-восточный умеренный, скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление едва заметно пойдет вниз и остановится на отметке в 759 мм ртутного столба, что близко к норме.

В воскресенье погода сильно не изменится. Давление, ветер и температура воздуха будут похожими.