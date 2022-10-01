Губернатор поздравил жителей Петербурга с днем пожилых людей

1 октября - день пожилых людей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Петербурга и спикер Законодательного собрания поздравили жителей города с Международным днем пожилых людей, который отмечается 1 октября. Теплые слова были сказаны в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, блокадников и всех жителей Северной столицы, вошедших в «серебряный возраст».

- Политика города направлена на активное долголетие старшего поколения. Забота о социальном самочувствии, здоровье и благополучии тех, кому мы обязаны всем, стало приоритетом в нашей работе, - говорится в обращении Александра Беглова и Александра Бельского.

Губернатор отметил, что в Петербурге для людей старшего поколения создана служба социальных участковых, признанная лучшей в России. Для тех, кто хочет быть активными и на пенсии, работают клубы компьютерной грамотности, клубы по интересам, кружки здоровья.

В заключении главы города и ЗакСа пожелали петербуржцам здоровья, благополучия, мира и добра.