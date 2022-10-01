Водитель умер за рулем маршрутки на трассе в Ленобласти

В Торосово маршрутка с умершим водителей вылетела с дороги в кусты. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло у деревни Торосово в Волосовском районе Ленобласти. Вечером пятницы водитель коммерческого автобуса умер прямо за рулем. В результате маршрутка слетела с дороги в кювет.

- Вблизи Торосово коммерческий маршрут 655 съехал в кусты, водитель умер (возможно инсульт), - сообщают очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей аварии, в результате аварии пострадали два пассажира. Их увезли в больницу врачи скорой помощи, прибывшие на место ДТП. Их состояние уточняется.

В обстоятельствах инцидента разбираются дознаватели Госавтоинспекции. Точную причину смерти водителя выяснит судмедэкспертиза.