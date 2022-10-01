3,8 миллиарда рублей дополнительно выделено на здравоохранение в Петербурге

Правительство города выделило почти четыре миллиарда рублей на здравоохранение. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства города дополнительных 3,8 миллиарда рублей на здравоохранение. Деньги пойдут организациям, работающим в системе петербургского ОМС - обязательного медицинского страхования.

- Средства направлены на обеспечение финансовой устойчивости и стабильной работы государственных учреждений, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, деньги пойдут на увеличение фонда оплаты труда работников больниц и поликлиник.

Напомним, что доходы бюджета в 2022 году выросли на 21 процент и превысили триллион рублей. Именно дополнительные средства позволили выделить еще денег на социальные направления, в том числе здравоохранение.