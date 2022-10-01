27 школ построят в Петербурге до 2024 года

27 новых школ построят в Петербурге за три года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти три десятка школ появится в Петербурге в ближайшие несколько лет. Средства на реализацию федерального проекта «Современная школа» по госпрограмме выделит бюджет России.

- Александр Беглов подписал постановление «Об одобрении проекта Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету города», - сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Только на 2022 год город получит 241 миллион рублей. Эти деньги покроют подорожание уже строящихся объектов. Средства в том числе пойдут на школы на улице Академика Константинова и на Комендантском проспекте.

А всего по нацпроекту «Образование» с 2022 по 2024 годы в Петербурге появится 27 новых школ.