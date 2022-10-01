Движение по Таллинскому шоссе ограничат из-за ремонта

Таллинское шоссе частично перекроют в районе деревни Лужицы. Фото: Яндекс.Карты.

Водителей Петербурга и Ленобласти предупреждают о дорожном ремонте, который ограничит проезд по Таллинскому шоссе. Перекладывать асфальт будут в Кингисеппском районе, ближе к повороту на порт Усть-Луга.

- Дорожные работы будут производиться на участке федеральной трассы А-180 «Нарва» в районе деревни Лужицы, - уточняет пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Менять разбитое дорожное покрытие будут с 3 по 17 октября. Для этого перекроют одно направление трассы, а по оставшемуся организуют реверсивное движение. Очередность проезда транспорта определяется регулировщиками.

Работать ремонтники будут сменами по 12 часов в дневное время, с 8:00 до 20:00. У водителей просят прощения за доставленные неудобства. Автомобилистам советуют заранее выбирать время маршрут поездки.