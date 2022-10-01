Двух висящих на двери подъезда мертвых крыс нашли на юге Петербурга

Две крысы "повесились" в доме на юге Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Жители дома 82 по проспекту Ветеранов пожаловались на нашествие крыс. Огромные и наглые грызуны совсем не боятся ни кошек ни человека. Средь бела дня они лазают в отсек мусоропровода. А в субботу ситуация дошла до ручки - двух мертвых крыс заметили висящими на двери подъезда.

- Крысы заполонили дом 82 по проспекту Ветеранов. Со слов жителей, опасно ходить даже по лестнице: грызуны бегут следом и могут напасть, - возмущаются петербуржцы в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы, снимавшие неприятные кадры, предположили, что крыс кто-то убил и повесил на дверь. Но другие горожане уверены, что грызуны пытались пролезть в щель над дверью, ведущую к накопителю мусоропровода и «повесились» сами, застряв головой в узкой дыре. Подтверждением этому стало само видео, на котором хорошо видна третья крыса, пытающаяся проделать тот же трюк.

Но вопросы к управляющей компании в любом случае остаются.