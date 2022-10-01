Похищенного коллекторами петербуржца через неделю нашли в Ленобласти

В Киришах нашли похищенного неделю назад петербуржца. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские полицейские освободили мужчину, которого, по его словам, похитили коллекторы. Звонок на телефон дежурного поступил утром 30 сентября. Звонивший рассказал, что находится в квартире на улице Строителей в Киришах, где его удерживают насильно. На указанный адрес срочно выехал наряд полиции.

- Сотрудниками полиции, совместно с МЧС, после вскрытия дверей, бы обнаружен заявитель, который пояснил, что около семи дней назад - точную дату он определить затруднился - четверо неизвестных избили и похитили его, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам мужчину, похитители требовали переоформить на указанные данные принадлежащую ему квартиру. Петербуржец это делать отказывался, поэтому его били. Спастись ему удалось благодаря звонку в полицию, когда злоумышленники оставили жертву без присмотра.

Сейчас мужчина освобожден, а его похитителей ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека».