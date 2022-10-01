Три пенсионера заблудились в лесу в Ленобласти

Потерявшихся в лесу пенсионеров нашли в Ленобласти. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО.

Трех заблудившихся в лесу пенсионеров ночью искали в Ленинградской области. ЧП произошло в районе деревни Бабино в Волховском районе Ленобласти 30 сентября. Вызов спасателям поступил вечером пятницы.

- Вечером в лесном массиве около деревни Бабино заблудились трое пожилых людей. Ночью спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург обнаружили пострадавших, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Пожилых людей, замерзших в темном и сыром лесу напоили горячим чаем, а потом отвезли к родственникам.

Спасатели еще раз напоминают, что отправляясь в лес необходимо обязательно брать с собой заряженный телефон, теплые вещи запас воды и еды, фонарик и источник огня. А главное - предупредить родных и близких, куда вы идете.