Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело по застройке природной зоны в Сестрорецке

Строительство ЖК среди сосен в Сестрорецке стало уголовным делом. Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России поручил разобраться со спорной ситуацией в Сестрорецке, где в природной зоне возводится новый жилой комплекс. На это в соцсетях пожаловались активисты. Их услышали в Главке СК, после чего петербургское управление Следкома провело доследственную проверку.

- Установлено, что возведение дома в природной зоне осуществлялось по согласованию с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), - сообщает пресс-служба Следкома России.

Уже на основании проверки глава СК Александру Бастрыкин потребовал возбудить уголовно дело и докладывать ему о ходе расследования.

Напомним, что за последнее время руководство Следственного комитета уделяет повышенное внимание Петербургу. В особенности это касается сохранения исторических зданий, что напрямую затрагивает деятельность КГИОПа. Главу комитета Сергея Макарова даже задерживали следователи для общения по спорным вопросам.