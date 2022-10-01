Ошибочно мобилизованного студента вернули домой после обращения к губернатору Петербурга

Мобилизованного студента вернули домой после жалобы губернатору. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургского студента-очника, которого ошибочно мобилизовали в вооруженные силы, уже сегодня вернут домой. Это пообещал губернатор Александр Беглов, рассказавший о ситуации на своей странице ВКонтакте. Ранее к нему в соцсетях обратилась мать юноши из Красносельского района.

- Поручил разобраться с ситуацией. С частью связались. Родители отвезли командованию справку, подтверждающую очную форму обучения. Ошибка при призыве подтвердилась, - написал губернатор.

По его словам, студент уже дома.

Глава города еще раз напомнил, что при получении повестки и последующем визите в военкомат с собой надо брать все документы подтверждающие право на отсрочку. А обо всех спорных ситуациях губернатор попросил писать ему на страницу ВКонтакте.

Ранее Александр Беглов пообещал лично разбираться во всех ошибках при частичной мобилизации.