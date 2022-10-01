Почти 250 граждан РФ получили отказ во въезде в Финляндию за сутки

Финляндия начал массово отказывать во въезде российским туристам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около 250 россиян не смогли въехать в Финляндию в первый день ввода ограничений для туристов. С 30 сентября в Суоми могут попасть только те граждане России, которые попадают в список исключений. А всем остальным, даже с шенгенской визой, дорога закрыта.

- 249 россиянам отказали во въезде в Финляндию в пятницу, - пишет финское издание Yle.

По данным финской погранслужбы, сейчас ажиотаж на границе спал. Нет и очередей на въезд. Россияне теперь больше уезжают из Финляндии, чем въезжают в нее.

Напомним, что даже наличие недвижимости теперь не является 100-процентным основанием для въезда в страну тысячи озер. Если и пустят, то только непосредственно хозяина, да и то на время, необходимое для технического обслуживания жилища. А вот в поездке на финскую дачу легко можно получить отказ.

Визу, к слову, могут аннулировать прямо на границе. Первые такие случаи уже были.