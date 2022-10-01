«Волка» с добычей в зубах заметили под Тосно

Рядом с трассой под Тосно бегал настоящий волк. Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

«Волка» заметили рядом с оживленной трассой в районе Тосно. Серый хищник с добычей в зубах - похоже это была птица - спокойно бежал мимо несущихся автомобилей. Зверь совсем не обращал внимания на удивленных людей.

- Под Тосно бегает волк с добычей, - написали водители одно из машин в телеграм-канале «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы были безмерно удивлены поведением дикого зверя. То, что это был волк, а не сбежавшая из частного дома собака, они уверены: хвост у волка всегда опущен вниз.

А вот читатели «Комсомолки», посмотревшие видео в соцсетях, уверены, что никакой это не волк, а собака породы хаски: «Люди которые видят на видео волка, видели ли волка в принципе? Хвост не волка, и морда гладкая. Это - хаски».

Сам «волк» в итоге убежал в тихое место, чтобы съесть добычу. А споры о том, кто же это был, продолжились.