Два балкона выгорели в доме на Морской набережной в Петербурге

На Морской набережной горели балконы. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар произошел днем в субботу в Василеостровском районе Петербурга. Спасателей МЧС вызвали жильцы одной из высоток на Морской набережной. Здесь вспыхнула одна из квартир, расположенная на втором этаже. Огонь вырвался на балкон, после чего перекинулся на соседний.

- 1 октября в 14:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Морская набережная, дом 9.На втором этаже происходило горение двух балконов на площади три квадратных метра, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На место примчались три пожарные машины и 14 спасателей. За полчаса они справились с огнем и в 15:23 отчитались о ликвидации возгорания.

По предварительным данным, пострадавших при ЧП нет. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.