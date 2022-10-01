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Происшествия1 октября 2022 15:34

Два балкона выгорели в доме на Морской набережной в Петербурге

Пожар произошел на втором этаже жилого здания
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Морской набережной горели балконы. Фото: vk.com/spb_today

На Морской набережной горели балконы. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар произошел днем в субботу в Василеостровском районе Петербурга. Спасателей МЧС вызвали жильцы одной из высоток на Морской набережной. Здесь вспыхнула одна из квартир, расположенная на втором этаже. Огонь вырвался на балкон, после чего перекинулся на соседний.

- 1 октября в 14:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Морская набережная, дом 9.На втором этаже происходило горение двух балконов на площади три квадратных метра, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На место примчались три пожарные машины и 14 спасателей. За полчаса они справились с огнем и в 15:23 отчитались о ликвидации возгорания.

По предварительным данным, пострадавших при ЧП нет. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.