Киберплощадку для геймеров откроют в Петербурге

Для геймеров создадут площадку киберспорта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первую объединенную площадку для общения и тренировок геймеров откроют в Петербурге. Пилотный проект будет реализован в красногвардейском районе города. Об этом рассказал спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

- Геймерам нужна единая площадка для встреч, и первые решения уже есть. Это будет оборудованное помещение, где игроки смогут оттачивать навыки, читать лекции, устраивать турниры и обмениваться опытом, - написал Бельский в своем телеграм-канале.

По словам главы городского парламента, сейчас петербургские киберспортсмены разрознены, у них нет единого сообщества. Появление площадки частично поможет решить проблему, но нужен еще и координирующий центр. Этим предложено заняться Комитету по физкультуре и спорту.

А вот сроки открытия первого центра киберспорта в Петербурге пока не называются.