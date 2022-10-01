МЧС предупреждает о сильном ветре с ливнями в Ленобласти

Непогода придет на Северо-Запад после выходных. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сильный ветер с ливнями обрушится на Ленинградскую область. О непогоде, которая ожидается в первые дни рабочей недели, предупреждает МЧС. Если в воскресенье в регионе еще будет сухо и солнечно, то понедельник уже окажется ненастным.

- 2 октября в ночные и утренние часы местами по Ленинградской области ожидается туман. 3 октября утром и днем местами сильные дожди, порывы ветра 15-17 метров в секунду, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленобласти.

Ко вторнику ненастью постепенно пойдет на спад. Ночь. дожди и ветер еще будут сильными, а днем осадки станут небольшими.

Температура во все дни окажется в пределах +5...+10 градусов , по ночам от +1 до +6, но в отдельных районах могут быть и заморозки до -1.

Давление пойдет вниз и будет держаться на отметке в 750-753 мм ртутного столба.