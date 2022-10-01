Грибники хвастаются богатым уловом в лесах под Петербургом

Богатый урожай грибов уродился в лесах Ленобласти. Фото: vk.com/grib_spb

Петербургские грибники отыгрываются за сухое лето, собирая богатый урожай в областных лесах. Дождливая и достаточно теплая погода позволила любителям тихой охоты набивать корзинки по полной. Уловом грибники хвастаются в соцсетях.

- Доброго вечера. Грибов много. Машины заставлены обочинами. Всеволожский район, - пишут петербуржцы в группе «Грибы и Грибники СПб» ВКонтакте.

Чаще всего попадаются белые, но много и красных и подберезовиков. Кто-то собирает рыжики. Причем разнообразие есть во всех районах Ленобласти. При этом охотников с корзинками иногда бывает очень много.

- Грибников в лесу конечно больше, чем грибов. Но свое ведерко я собрала, - пишет одна из петербурженок.

По словам горожан, сейчас червивых грибов почти нет, в лесу чисто, никакой мошкары: «кайф».

Ну а те, кто не интересуется грибами, собирает клюкву на болотах. Ее тоже полно.