Туман и до плюс 13 градусов будет в Петербурге 2 октября

Тепло и переменная облачность ожидает Петербург 2 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Октябрь в Санкт-Петербурге начался с хорошей погоды. Первый выходной день принес горожанам много солнца, хоть и было прохладно. Многие смогли отправиться в парки, чтобы пошуршать первыми опавшими листьями. В воскресенье, 2 октября 2022 года, в Северной столице будет уже не так солнечно. А в первую половину для город и вовсе окажется укутан туманом. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице будет определять гребень антициклона, вытянувшийся с северо-востока. Его стараниями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, в первой половине дня местами очаги туманов, - рассказал синоптик.

Днем в Северной столице до плюс 11-13 градусов, по Ленинградской области от 9 до 14 градусов тепла. Ветер окажется холодным, северо-восточным 2-7 метров в секунду.

А в понедельник в Петербург снова вернутся дожди и похолодает до плюс 10 градусов.