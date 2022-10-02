Непроглядный туман накрыл Мурино 2 октября

Густой туман накрыл Мурино утром 2 октября Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Выглянув утром 2 октября 2022 года в окно многие жители Санкт-Петербурга могли бы подумать, что у них сильно запотели стекла. Соседние дома практически не видно, либо в дымке еле-еле различаются их силуэты. Еще более непроглядный туман накрыл город Мурино. В Ленобласти в воздухе словно кто-то разлил молоко.

- Туман очень густой. Практически не видно соседние дома. Дворы внизу вовсе устелены туманом. Совершенно непроглядный, - сообщил корреспондент "Комсомолки".

В дымке исчезли все дома Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Туман можно наблюдать даже в центре Петербурга. Здесь он не настолько густой, словно легкая, еле заметная дымка.

По прогнозу синоптиков туман в Петербурге может продержаться первую половину для. После облака немного рассеются, выглянет солнце и туман исчезнет.