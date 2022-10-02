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Происшествия2 октября 2022 6:46

Сильный пожар произошел в жилом доме на Петроградской стороне в Петербурге

Огонь охватил 30 квадратных метров в коммунальной квартире
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сильный пожар произошел в жилом доме на улице Мира в Петербурге

Сильный пожар произошел в жилом доме на улице Мира в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утро в Петроградском районе Санкт-Петербурга началось с сильного пожара. В 8:16 часов 2 октября 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в жилом доме 2/11 на улице Мира. На место выехали 15 человек личного состава МЧС Петербурга и три пожарные машины. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей.

- На улице Мира в доме № 2/11 произошло возгорание в четырехкомнатной коммунальной квартире. Огонь охватил большую площадь в 30 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Спасатели оперативно принялись за работу. Им понадобилось чуть менее часа, чтобы справиться с огнем. В 9:03 часов пожар был уже окализован.

На данный момент работы на месте пожара продолжаются. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалистам предстоит установить причину возгорания.