Сильный пожар произошел в жилом доме на Петроградской стороне в Петербурге

Сильный пожар произошел в жилом доме на улице Мира в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утро в Петроградском районе Санкт-Петербурга началось с сильного пожара. В 8:16 часов 2 октября 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в жилом доме 2/11 на улице Мира. На место выехали 15 человек личного состава МЧС Петербурга и три пожарные машины. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей.

- На улице Мира в доме № 2/11 произошло возгорание в четырехкомнатной коммунальной квартире. Огонь охватил большую площадь в 30 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Спасатели оперативно принялись за работу. Им понадобилось чуть менее часа, чтобы справиться с огнем. В 9:03 часов пожар был уже окализован.

На данный момент работы на месте пожара продолжаются. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалистам предстоит установить причину возгорания.