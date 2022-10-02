Беглов поручил оказать поддержку и помощь семьям мобилизованных в Петербурге

Александр Беглов поручил оказать поддержку и помощь семье каждого мобилизованного Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил оказывать помощь и поддержку всем семьям мобилизованных мужчин города. Он отметил, что важно связаться с каждой такой семьей и оперативно реагировать на все проблемные ситуации. Об этом градоначальник сказал 1 октября 2022 года.

- Дал поручение в инициативном порядке связаться с семьей каждого мобилизованного, выяснить, в какой поддержке или помощи они нуждаются. Районным социальным и медицинским службам поручено оперативно и адресно реагировать на каждую ситуацию, - отметил градоначальник.

Для детей мобилизованных в Петербурге подготовили расширенный социальный пакет. В первую очередь это бесплатный проезд в общественном транспорте, путевки в детские лагеря, питание в школах. Родители также будут освобождены от платы в детских садах.