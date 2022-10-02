Пассажирский автобус обстреляли в Невском районе Петербурга

В Невском районе Петербурга обстреляли автобус Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли пассажирский автобус. Инцидент произошел поздно вечером 1 октября 2022 года в Невском районе Северной столицы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 22 часов вечера 1 октября в полицию обратился водитель автобуса маршрута №97. 36-летний мужчина рассказал, что когда он проезжал по перекрестку улиц Бабушкина и Шелгунова, прогремели выстрелы, - рассказал источник.

Пули никого не задели, пострадавших в результате стрельбы нет. Однако выстрелом было повреждено правое заднее стекло в автобусе. Из чего именно стрелял хулиган, пока неизвестно.

После стрельбы преступник скрылся. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.