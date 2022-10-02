Автобус сбил насмерть мужчину в Московском районе Петербурга

В Московском районе в результате ДТП с автобусом погиб пешеход Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге автобус насмерть сбил пешехода в Московском районе. Трагическая авария произошла вечером 1 октября 2022 года рядом с домом 2 по Волхонскому шоссе. Как сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области, пешеход в это время шел по краю дороги.

- Около 21:00 у дома 2 по Волхонскому шоссе, 59-летний водитель, управляя автобусом «МАЗ», вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на идущего по краю проезжей части в попутном направлении пешехода, - рассказали в полиции.

Из-за сильного удара 36-летний пешеход погиб на месте. Как сообщили в комитете по транспорту, мужчина без определенного места жительства. В момент аварии был в нетрезвом состоянии.

- Выбежал на проезжую часть, вне зоны пешеходного перехода, и попал под автобус. Ведется разбирательство, - отметили в комитете.

Известно, что водитель автобуса за последнее время восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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