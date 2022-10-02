Слесарь отдал более 8 млн рублей мошенникам в Петербурге

Слесарь из Невского района отдал мошенникам более 8 миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пожилой слесарь стал жертвой мошенников. 71-летний мужчина в один миг лишился 8 миллионов рублей, причем, набрав кредитов. Теперь ему придется каким-то образом расплачиваться с банками. Об этом 2 октября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- С 13 по 29 сентября 71-летнему заводскому слесарю на мобильный телефон с разных номером звонил неизвестный мужчина, который представился специалистом кредитного отдела банка. Аферист ввел в заблуждение жертву и убедил того оформить на себя кредиты, - рассказал источник.

Поверив обманщику, слесарь оформил в разных банках несколько кредитов на общую сумму более 8 миллионов рублей. При этом, кредиты оформлялись под залог его квартиры. После этого эти деньги "для сохранности", он перевел на счета мошенника.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.