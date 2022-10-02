МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 3 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В понедельник, 3 октября 2022 года, на Санкт-Петербург обрушится непогода. МЧС города предупредило о том, что в Северной столице поднимется сильный ветер. Вместе с этим пойдут дожди и сильно похолодает.

- 3 октября в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Помимо сильного и холодного северного ветра в понедельник в Северной столице сильно похолодает до плюс 7-9 градусов. Ночью около 4-6 градусов тепла. Днем снова начнутся дожди, порой даже сильные.

Во вторник дожди продолжатся, но будут уже менее интенсивными. Температура воздуха еще немного понизится до 6-8 градусов.