Сквер финансистов открыли на Суворовском проспекте в Петербурге

На Суворовском проспекте открыли Сквер финансистов / Фото: Администрация Центрального района

В центре Санкт-Петербурга 2 октября 2022 года после благоустройства открылся Сквер финансистов на Суворовском проспекте. Он располагается в историческом районе "Пески", который связан с деятельностью центральной сберкассы, работавшей с начала 1930-х городов. Об этом рассказали в Смольном.

- Особое место в Сквере финансистов заняли информационный стенд и малая архитектурная форма со счастливым рублем. По легенде, чтобы зарядиться финансовым благополучием, монету нужно потереть левой рукой, - рассказали в городской администрации.

После благоустройства в сквере появились дорожки для прогулок, скамейки, а также различные растения: гортензии, пиковые розы, а также груша, которая очень символична для сквера. Именно это дерево было изображено на фамильном гербе рода графа Алексея Ивановича Васильева – первого в истории России Министра финансов.