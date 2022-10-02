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Происшествия2 октября 2022 12:10

Мужчина выстрелил в голову жителю Мурино на остановке общественного транспорта

Пострадавшего госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Конфликт в Мурино закончился стрельбой

Конфликт в Мурино закончился стрельбой

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Мурино в Ленинградской области произошла стрельба. Конфликт случился поздно ночью 1 октября 202 года на автобусной остановке у дома 37 по Оборонной улице. Звуки выстрелов услышали прохожие и вызвали полицию. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

- Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что около часа ночи между 30-летним и 42-летним мужчинами произошел конфликт. В результате младший достал пневматический пистолет и выстрелил в голову своему оппоненту, - рассказали правоохранители.

Пострадавшего мужчину с места происшествия госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Стрелка по горячим следам задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.