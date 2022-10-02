Полиция задержала мошенника за кражу 100 тысяч рублей у пенсионерки в Петербурге

В Мурино задержали мошенника, выманившего у пенсионерки 100 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала мошенника, обманувшего пенсионерку из Санкт-Петербурга. Жительница Выборгского района стала жертвой афериста, который узнал подробности о ее семье и стал просить деньги для, якобы, помощи. Об этом 2 октября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- 29 сентября в полицию Выборгского района обратилась 77-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей на телефон позвонила какая-то женщина и представилась ее кузиной. "Родственница" сообщила, что попала в аварию, - рассказали в полиции.

Также мошенница пояснила, что, чтобы ее не привлекли к уголовной отвественности, нужно заплатить 100 тысяч рублей. Пенсионерка испугалась и согласилась помочь. Вскоре к ней приехал курьер, которому она передала деньги.

По факту было возбуждено уголовное дело. На следующий день полиция задержала в Мурино 27-летнего местного жителя. Сейчас он под стражей.