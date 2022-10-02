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Происшествия2 октября 2022 14:03

4-летний ребенок попал в больницу в Петербурге, выпив кипяток

Малыш находится в очень тяжелом состоянии
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге ребенок попал в больницу, выпив кипяток

В Петербурге ребенок попал в больницу, выпив кипяток

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге четырехлетнему ребенку потребовалась срочная госпитализация, после того, как он выпил кипяток. Инцидент произошел 1 октября 2022 года в Кировском районе города. Малыш захотел пить и взял для этого горячий чайник. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 1 октября около полудня четырехлетний малыш был доставлен в Детскую больницу №5 имени Филатова из квартиры на улице Зины Портновой. Мальчика госпитализировали с термическим ожогом рта и глотки, в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

Мама ребенка сказала, что все произошло по ее недосмотру. Она не заметила, как сын взял чайник, в котором был кипяток, и выпил его.

Известно, что семья полная, на учете не состоит. Сейчас за ребенком наблюдают врачи больницы.