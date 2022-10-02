Сильные дожди и ветер накроют Ленинградскую область 3 октября Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Первые выходные октября в Ленинградской области прошли с приятной и солнечной погодой. Но с начала рабочей недели все изменится. Как предупредили в региональном МЧС, 3 октября 2022 года, в области поднимется сильный ветер, начнут заливать дожди, а ночью опустится туман.

- 3 октября на территории Ленинградской области ожидаются сильные дожди, туман, порывы ветра 15-18 метров в секунду, - рассказали в МЧС 47-го региона со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, туман опустится на область в ночное время и может продержаться еще утром. Поэтому автомобилистам надо быть предельно внимательными и осторожными.

Сильные дожди пройдут днем в большинстве районах. Шквальный ветер окажется холодным, северным, северо-западным. Температура воздуха в ночное время всего плюс 1-6 градусов, днем поднимется до 5-10 градусов.