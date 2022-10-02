Рыбак пропал без вести на Финском заливе в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пропал без вести рыбак. Мужчина отправился порыбачить на Финский залив вечером 1 октября 2022 года в районе Стрельны. Однако ни ночью, ни утром домой так и не вернулся. За помощью в экстренные службы обратилась его сестра. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник.

- 51-летний мужчина отправился на рыбалку, но домой не вернулся, на телефонные звонки не отвечает. Его автомобиль находится на парковке в районе Стрельны, - рассказал источник.

Известно, что мужчина был одет в темно-зеленый костюм. Отправлялся рыбачить он на резиновой зеленой лодке с мотором длиной в 2,8 метра.

Также поступила информация о том, что в 300 метрах от городского пляжа в Стрельне спасатели заметили дрейфующую лодку с вещами. Но мужчины в ней не было. Поиски продолжаются.