Пять человек задержали после поножовщины в квартире в Невском районе Петербурга

Полиция Петербурга разыскивает мужчину, напавшего с ножом на соседа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Невском районе Санкт-Петербурга произошла поножовщина. В первом часу ночи 1 октября 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома 32 по Товарищескому проспекту у жильца ножевое ранение. На место выехал наряд правоохранителей. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Незамедлительно прибывшим на место происшествия нарядом полиции обнаружен 34-летний мигрант с колото-резанными ранениями головы и шеи, который, в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию, - рассказали в полиции.

Также в квартире находились еще пять человек, которых стражи порядка задержали и отправили в отделение для разбирательства. Помимо этого они были привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Сейчас полиция разыскивает еще одного жильца этой квартиры - 44-летнего мигранта. Предположительно, именно он напал с ножом на соотечественника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.