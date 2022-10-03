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Общество3 октября 2022 5:08

Дожди, резкий ветер и не выше +10 градусов будет в Петербурге в понедельник, 3 октября

Начало рабочей недели будет пасмурным и прохладным
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Дожди придут в Петербург в начале недели.

Дожди придут в Петербург в начале недели.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Начало недели в Петербурге будет дождливым и прохладным. После солнечных и более-менее теплых выходных температура понизится на несколько градусов, налетит резкий с порывами ветер, а после обеда начнет капать с неба.

- Сегодня погоду в Северной столице сформирует активный, приближающийся с юга циклон. Его стараниями в регионе облачно, во второй половине дня дожди, на юге Ленобласти местами сильные, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем термометры покажут +8…+10 градусов, по Ленинградской области будет от +6 до +11. Ветер ожидается северо-восточный умеренный, с сильными порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление пойдет вниз и остановится на отметке в 750 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В ночь на вторник дожди усилятся, но днем ослабнут. Среда также будет пасмурной.