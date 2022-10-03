Лобовое ДТП с двумя фурами произошло на Московском шоссе в Шушарах

Две фуры разбились на Московском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП с участием двух фур произошло на Московском шоссе в Шушарах. В ночь на понедельник в районе гипермаркета «Лента» лоб в лоб столкнулись два грузовика. У одного после удара смяло кабину и набок опрокинулся контейнер с прицепа.

- МЧС, полиция, реанимация на месте. Водители с серьезными травмами госпитализированы, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, один из пострадавших - гражданин Эстонии.

В результате столкновения по одной полосе в сторону Москвы и на въезд в Петербург пришлось перекрыть движение. Несмотря а поздний час на месте аварии моментально образовалась пробка. Ликвидировать последствия удалось только к утру, но не до конца.

Утром в понедельник на въезд в город собралась пробка, она стоит до поворота на 3-1 Бадаевский проезд от Курьерского проезда.

Причины и обстоятельства ДТП выясняет Госавтоинспекция.