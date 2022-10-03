Пропавшую 16-летнюю девушку с голубыми глазами неделю ищут в Петербурге

В Петербурге ищут пропавшую голубоглазую девушку.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Петербурге ищут 16-летнюю девушку, пропавшую без вести около недели Назад. Еще 26 сентября она ушла из дом и до настоящего времени не вернулась назад. Сейчас ее местонахождение неизвестно.
- Внимание, помогите найти подростка! Девушка 2006 года рождения. Приметы: рост 166 сантиметров, глаза голубые, волосы каштановые. Телосложение нормальное, - говорится в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт Питер».
На момент пропажи девушка была одета в черные куртку, футболку и спортивные штаны. На ногах - белые ботинки.
Всех кто видел похожую по приметам юную петербурженку, просят звонить по экстренному номеру 112 или на горячую линию отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-5452.
Пропавшую зовут Елизавета.
16-летняя девушка пропала неделю назад. Фото: "Лиза Алерт Питер"