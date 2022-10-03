Семак объяснил победу «Зенита» над «Ростовом» очень хорошим вторым таймом

Футболисты сумели порадовать Семака в матче с "Ростовом". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» уверенно переиграл «Ростов» и упрочил лидерство в Чемпионате России. Вчерашний матч на «Газпром Арене» закончился со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. Голами отметились Малком, Вендел и Кузяев.

- Достаточно непростая игра. В первом тайме у нас не все получалось. Во втором тайме сыграли гораздо лучше. Думаю, абсолютно заслуженно победили, - заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, слова которого приводит клубная пресс-служба.

Учитывая, что «Ростов» на момент начала встречи имел 22 очка в активе, а «Зенит» - 26, то игра была важна в плане спора за лидерство в туринире. Но петербуржцы сумели обыграть одного из главных преследователей и теперь уверенно возглавляют таблицу Премьер-лиги.

После 11 туров у «Зенита» 29 очков, у идущего вторым ЦСКА, после победы над «Химками» - 23, у «Ростова» осталось 22 и он опустился на третье место.