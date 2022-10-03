Алиментщик из Владивостока задержан за мошенничество в дачном строительстве в Петербурге

Мошенничество с дачным строительством раскрыли в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские из Ломоносовского района Ленобласти раскрыли серию мошенничеств в отношении садоводов и дачников, которые хотели построить на своем участке новый дом, сарай или бытовку. Всех их, по версии следствия, обманул один и тот же человек -38-летний уроженец Владивостока. Он размещал объявления о дачном строительстве по хорошим ценам в Интернете. Брал предоплату и пропадал.

- Подрядчик предлагал заключить договор с обязательной предоплатой в размере до 50 % от стоимости. После этого «строитель» начинал имитировать бурную деятельность, однако затем работа превращалась в долгострой, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Таким образом были обмануты минимум девять петербуржцев. Сам задержанный строитель уверяет, что просто не успевал укладываться в сроки.

Известно, что во Владивостоке у мужчины остались жена и ребенок, которым он задолжал 1,5 миллиона рублей по алиментам. В Петербурге у него есть вторая семья.

Площадка, на которой якобы строились бытовки, принадлежит другу задержанного, который сейчас отбывает срок как раз за мошенничество в дачном строительстве.