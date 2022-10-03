Пробка собралась на Московском шоссе из-за ДТП с фурами в Шушарах

Разбитые фуры стоят на Московском шоссе с ночи. Фото: vk.com/spb_today

Последствия серьезного ночного ДТП стали причиной утренней пробки на Московском шоссе в районе Шушар. Здесь после полуночи столкнулись в лобовую две фуры, одна из которых перескочила через разделительный бордюр.

- На Московском шоссе в сторону Москвы у ТК «Лента» серьезное ДТП с фурами, - сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В результате столкновения у одной из машин смяло кабину, а с прицепа на дорогу упал тяжелый морской контейнер. Было перекрыто по одной полосе в сторону Москвы и в сторону Петербурга. Движение оказалось частично заблокировано до утра.

- Еще в 7:30 разбитые грузовики еще стояли, собирается пробка, - писали водители в соцсетях.

На 10 утра пробка на въезд в Петербург все еще стоит.

По словам дорожных рабочих, которые доставали пострадавших водителей из машин, водитель одной из фур мог заснуть за рулем.