7-летняя девочка выстрелила в себя из строительного пистолета на даче в Ленобласти

Ребенок попал в реанимацию после ранения из строительного пистолета. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врачи спасают жизнь 7-летней девочки, которая прострелила себе грудь из строительного пистолета. ЧП произошло в минувшие выходные в Приозерском районе Ленобласти, где семья ребенка была на даче.

- 2 октября из коттеджного поселка Сувантоярви с гвоздем в груди в реанимацию был госпитализирован ребенок, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Медики сделали рентген и установили, что гвоздь пробил девочке легкое.

В разговоре с полицией родители рассказали, что были в загородном доме, где отец ребенка делал ремонт. Он пользовался пневматическим пистолетом, который оставил без присмотра. Дочка взяла инструмент в руки и случайно нажала на курок.

Мать услышала крик и, прибежав, увидела что случилось.

Сейчас по факту ЧП назначена проверка.