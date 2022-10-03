Массовое отравление произошло в хостеле для строителей в Петербурге

27 человек попали в больницу с отравлением после ужина в общежитии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургское управление Роспотребнадзора выясняет причины массового отравления, которое произошло в общежитии для строителей. Вечером несколько машин скорой помощи приехали к хостелу на набережной Адмирала Лазарева. Отсюда госпитализировали 27 человек с острой кишечной инфекцией.

- Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий: проведено медицинское освидетельствование контактных лиц, за ними установлено наблюдение врачами. организованы дезинфекционные мероприятия, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По предварительным данным, проблемы с животом у строителей начались после ужина. Всех кормит одна и та же фирма, которая привозит готовую еду в индивидуальных ланч-боксах.

Сейчас инспекторы Роспотребнадзора уже взяли пробы еды, которые отправлены в лабораторию на исследование. Поставщик питания устанавливается.