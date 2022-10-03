Упавшее дерево пробило машину на дороге в Ленобласти

В Кировске дерево прошило машину на улице. Фото: vk.com/spb_today

Упавшее дерево почти насквозь прошило легковушку в областном Кировске. Водитель и пассажиры иномарки явно родились в рубашке, так как остались целы и невредимы. А вот саму машину ждет серьезный ремонт.

- В Кировске дерево упало на движущуюся машину. Все живы, машина ехала медленно. Никто не пострадал, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП ВКонтакте».

Судя по фото, на машину упало или тонкое сухое дерево, или толстая ветка. У автомобиля пробито лобовое стекло и сильно смята правая пассажирская дверь сзади - дерево вошло внутрь салона.

Местные жители рассказывают, что дерево при падении сначала ударило в переднюю часть иномарки, сломалось на трое, и третьим куском была помята дверь.

- Самый большой обломок еще валяется на тротуаре. Мы с ребенком чудом не попали под это дерево. Упало в 15 шагах от нас, - пишут очевидцы.

По их словам, пострадала и еще одна машина, стоявшая рядом.