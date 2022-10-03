Суд изъял землю у швейрцарской компании для строительства Витебской развязки в Петербурге

Суд изъял землю под строительство Витебской развязки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иск городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, который просил изъять у швейцарской компании «Либхерр-Русланд» участок земли, удовлетворен Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти. Теперь там построят Витебскую развязку.

- В целях строительства автомобильной дороги регионального значения в Санкт-Петербурге и из-за отсутствия других вариантов ее строительства принято постановление об изъятии зданий и участка, - говорится в решении арбитражного суда.

Смольный по результатам специальной экспертизы выплатит «Либхерр-Русланд» компенсацию в размере более 165 миллионов рублей.

После передачи территории комитету по развитию транспортной инфраструктуры будет проведено переустройство коммуникаций, в том числе сетей тепло- и водоснабжения, канализации. После этого продолжится стройка транспортной развязки с Витебским проспектом, которая станет частью Широтной магистрали скоростного движения - ШМСД. Сдать развязку в эксплуатацию должны в 2024 году.