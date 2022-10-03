Ребенок-инвалид едва не погиб в реабилитационном центре в Ленобласти

В Приозерске ребенок-инвалид едва не задохнулся в кресте. Фото: СУ СКР по ЛО.

В Приозерске ребенок-инвалид попал в реанимацию. Восьмилетний мальчик едва не задохнулся, оставшись без присмотра. Пациента госпитализировали из реабилитационного центра, где он находился в последнее время. Инцидент случился 3 октября.

- Восьмилетний пациент находился в игровой комнате, сидел на специальном кресле для детей-инвалидов. Но остался без присмотра: случайно сполз, и шею сдавило воротником специального жилета, - сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России по Ленобласти.

Сейчас ребенок находится в больнице, за его жизнь бьются врачи. Следователями регионального управления СК проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне в Приозерском районе семилетняя девочка выстрелила в себя из строительного пистолета. Гвоздь пробил ребенку легкое. Несчастный случай произошел на даче: родители девочки ненадолго оставили ребенка без присмотра.