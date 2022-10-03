Горячая линия по вопросам частичной мобилизации организована Западным военным округом

Западный военный округ открыл горячую линию по частичной мобилизации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Западный военный округ организовал горячую линию по вопросам частичной мобилизации. Она создана для решения проблемных вопросов и для оперативного взаимодействия с населением по вопросам мобилизации.

- Горячая линия работает круглосуточно. Жители округа могут обращаться по трем номерам телефонов - 812-494-29-60; 8-812-494-26-13; 8-812-494-27-56, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Напомним, 22 сентября начала работу городская справочная служба по вопросам частичной мобилизации. Задать интересующие вопросы можно, позвонив по номеру 122: раньше по нему консультировали на тему ковида. 87 операторов работают круглосуточно.

Кроме этого, организована работа горячей линии прокуратуры Санкт-Петербурга. Надзорное ведомство будет контролировать исполнение закона при проведении частичной мобилизации. Горячая линия создана для того, чтобы избежать ошибок и нарушения прав граждан. Номер телефона - 8(812)315-48-53.

КОНКРЕТНО

В Западный военный округ входят следующие субъекты Российской Федерации: г. Санкт-Петербург, г. Москва, Ленинградская, Московская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Республика Карелия.