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Политика3 октября 2022 11:48

Горячая линия по вопросам частичной мобилизации организована Западным военным округом

Для решения проблемных вопросов можно обращаться по трем номерам телефонов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Западный военный округ открыл горячую линию по частичной мобилизации.

Западный военный округ открыл горячую линию по частичной мобилизации.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Западный военный округ организовал горячую линию по вопросам частичной мобилизации. Она создана для решения проблемных вопросов и для оперативного взаимодействия с населением по вопросам мобилизации.

- Горячая линия работает круглосуточно. Жители округа могут обращаться по трем номерам телефонов - 812-494-29-60; 8-812-494-26-13; 8-812-494-27-56, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Напомним, 22 сентября начала работу городская справочная служба по вопросам частичной мобилизации. Задать интересующие вопросы можно, позвонив по номеру 122: раньше по нему консультировали на тему ковида. 87 операторов работают круглосуточно.

Кроме этого, организована работа горячей линии прокуратуры Санкт-Петербурга. Надзорное ведомство будет контролировать исполнение закона при проведении частичной мобилизации. Горячая линия создана для того, чтобы избежать ошибок и нарушения прав граждан. Номер телефона - 8(812)315-48-53.

КОНКРЕТНО

В Западный военный округ входят следующие субъекты Российской Федерации: г. Санкт-Петербург, г. Москва, Ленинградская, Московская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Республика Карелия.