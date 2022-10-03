Уровень воды в Финском заливе падает из-за сильного ветра

У дамбы понизился уровень воды. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уровень воды в Финском заливе и Невской губе падает. По данным Дирекции комплекса защитных сооружений 3 октября вода опустилась на 14-18 сантиметров.

- Вода падает рядом с дамбой – около судопропускных сооружений. При этом уровень воды в Неве остается в пределах нормы, - сообщает «Мойка78».

Возможная причина происходящего – сильный ветер, которые дует на северо-восток. Его скорость достигнет 15 метров в секунду.

Напомним, главный синоптик Санкт-Петербурга сообщил, что к концу недели в Северной столице ожидается потепление, которое наступит ближе к выходным. Однако прекращения дождей и появления солнца ждать не стоит.