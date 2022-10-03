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Общество3 октября 2022 12:19

Два дополнительных троллейбуса пустили на маршрут № 46 в Петербурге

Интервал движения транспорта сократится до восьми минут
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дополнительные троллейбусы усилят 46-й маршрут.

Дополнительные троллейбусы усилят 46-й маршрут.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Транспортную доступность для жителей ЖК «Солнечный город» улучшил комитет по транспорту Петербурга и Горэлектротранс. Для обитателей новостроек запустили два дополнительных троллейбуса, курсирующих по маршруту № 46.

- Транспорт едет через станцию метро «Ленинский проспект». Далее двигается по проспекту Ветеранов до железнодорожной платформы «Сергиево», - рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Благодаря появлению двух дополнительных троллейбусов увеличится количество рейсов и сократится плановый интервал движения транспорта. В будние дни он будет составлять всего 7-8 минут.

Напомним, в Петербурге увеличилось количество рейсов автобуса №123. По маршруту от остановки «Улица Жени Егоровой» до станции метро «Ладожская» будут курсировать еще 20 машин.