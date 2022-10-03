Александр Беглов выступил в Совете Федерации с предложениями от Петербурга

Александр Беглов представил на слушаниях по бюджету в Совете Федерации предложения Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В понедельник, 3 октября 2022 года, в Совете Федерации состоялись слушания по бюджету на 2023 года и плановый период 2024-2025 годов. На заседании выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с предложениями от Северной столицы. Об этом сообщили в Смольном.

Ранее Минфин страны предложило с 1 января 2023 года новый порядок распределения между субъектами РФ налога на прибыть организаций. Он предполагает, что налоги от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков будут делиться на две части. Одна напрямую пойдет в бюджета региона, вторая распределяться между регионами. Однако Беглов отметил, что это предложение необходимо доработать.

- В результате такого подхода доходы бюджета Санкт-Петербурга от бывших участников КГН могут снизиться в следующем году. И это на фоне необходимости решения ряда застаревших проблем и реакции на новые вызовы времени, роста обязательств, возникающих в результате федеральных решений, недостаточного финансирования ряда существующих федеральных полномочий, которое зачастую приходится компенсировать за счет городской казны, - отметил градоначальник.

Беглов добавил, что Петербург уже подготовил предложения, которые помогут решить проблему и попросил взять их на рассмотрение.