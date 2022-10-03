Начальник отделения УМВД устроил пьяное ДТП с четырьмя пострадавшими под Выборгом

Пьяный полицейский устроил ДТП под Выборгом. Фото: vk.com/vyborg_interesting

Следователи управления СК по Ленинградской области начали проверку обстоятельств ДТП, которое устроил пьяный начальник отделения УМВД по Выборгскому району Ленобласти. Лобовое столкновение произошло в воскресенье, 2 октября, на выборгской объездной дороге. В результате четыре человека оказались в больнице.

- 2 октября 2022 года начальник отделения УМВД по Выборгскому району, управляя автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с двумя автомобилями, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следователи уже осмотрели место ДТП и изъяли машину полицейского. По предварительным данным, на встречную полосу он выехал на своем личном джипе «Мицубиси Паджеро». «Форд», в который он въехал, откинуло назад на несколько метров прямо на капот «Шкоды».

- На «Паджеро» вылетел на встречную полосу пьяный сотрудник полиции. Пытался скрыться в лесу, - сообщают очевидцы в паблике «Интересные события в Выборге».

ОФИЦИАЛЬНО:

- 2 октября 2022 года в 17.50 в Выборгском районе Ленинградской области на автодороге «Скандинавия» произошло столкновение четырех легковых иномарок. В результате ДТП пострадали четыре человека, один из которых, сотрудник ОВД находящийся в отпуске. В случае установления в произошедшем ДТП вины сотрудника полиции, он будет уволен по дискредитирующим обстоятельствам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.